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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Вєсті.UA: Кого підтримує Ляшко. Вітаннячка з Ростову

      Вєсті.UA 62 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 квітня – один радикальний політик після свого програшу вирішив не йти голосувати у другому турі, бо хоче відпочити від політики. Але після оприлюднення перших екзит-полів різко змінив думку. Майже весь світ вітає Володимира Зеленського з попередньою перемогою. Не залишився в стороні й захисник страусів та поціновувач золотих батонів.

      Також у випуску:

      Путін пояснює, що таке демократія.

      Україна – центр пострадянського простору.

      Нардеп вирішив, що один у полі таки воїн.

       

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
      сьогодні
      31200
      Теги: Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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