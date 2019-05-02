Вєсті.UA: Куди втікає Луценко. Порошенко та Зеленський домовилися про союз
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 травня – давно не секрет, що Юрій Луценко має одну невеличку слабкість. Тож ймовірно, що незабаром він втече до Німеччини, де зустрінеться з Олександром Онищенком. Дивні політичні союзи – не нова справа для України. Здається, зараз вимальовується найзрадливіший альянс в історії: між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
Також у випуску:
На що скаржаться колишні "регіонали".
Як Азаров хоче підняти українську науку з колін.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі