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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Вєсті.UA: Куди втікає Луценко. Порошенко та Зеленський домовилися про союз

      Вєсті.UA 1039 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 травня – давно не секрет, що Юрій Луценко має одну невеличку слабкість. Тож ймовірно, що незабаром він втече до Німеччини, де зустрінеться з Олександром Онищенком. Дивні політичні союзи – не нова справа для України. Здається, зараз вимальовується найзрадливіший альянс в історії: між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

      Також у випуску:

      На що скаржаться колишні "регіонали".

      Як Азаров хоче підняти українську науку з колін.

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Порошенко і Зеленський Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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