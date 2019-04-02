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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах

      Вєсті.UA 288 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 квітня – найбільший невдаха президентських виборів – Роман Насіров. Екс-голова ДФС посів останнє місце, хоча був одним з найвпізнаваніших кандидатів. На цьогорічних президентських виборах українці проявили свою фантазію максимально. Вони не лише малювали непристойності на виборчих бюлетенях, але навіть їли їх.

      Також у випуску:

      Луценко облажався у математиці. 

      Високопосадовці та їх мами.

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      Теги: Новини України Роман Насіров Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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