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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів

Вєсті.UA 144 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.09 – скандали навколо подружжя Медведчука останнім часом не вщухають. Кум Путіна нещодавно фігурував у скандалі щодо фільму про Стуса, а Марченко у "Танцях з зірками". Відомо, що грошенята у їхні кишені ллються з-за парєбріка. Політики погоріли на провокації журналістів, відповівши на смску ніби від Кононенка з проханням "платно проголосувати за законопроект".

Також у випуску:

Партія тітушок Вілкула.

Битва політсенсів від Наливайченка.

 

Теги: Новини України Віктор Медведчук Вєсті.UA
Джерело: 24 канал
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