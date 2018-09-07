Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.09 – скандали навколо подружжя Медведчука останнім часом не вщухають. Кум Путіна нещодавно фігурував у скандалі щодо фільму про Стуса, а Марченко у "Танцях з зірками". Відомо, що грошенята у їхні кишені ллються з-за парєбріка. Політики погоріли на провокації журналістів, відповівши на смску ніби від Кононенка з проханням "платно проголосувати за законопроект".

Також у випуску: Партія тітушок Вілкула. Битва політсенсів від Наливайченка.