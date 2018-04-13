Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка. "Кінець" війни
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.04 – Петро Порошенко наобіцяв українцям стільки, що виконувати доведеться, як мінімум, ще один термін. Але є одна стара заява гаранта, виконання якої перекриє всі проколи. Антитерористична операція на Сході України завершиться у травні. Про це ще тиждень тому заявив Президент. Щоправда, йдеться не про кінець війни, а просто про зміну назви.
Також у випуску:
Боротьба з ідолами Ватутіна.
Виконання обіцянок уряду у цифрах.
Джерело: 24 Канал
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