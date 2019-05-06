Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 травня – після політики Зеленський навряд зможе повернутися до життя коміка, хіба що створить шоу "Розчуль депресанта", де активну участь братиме Парбуій. Ляшко проігнорував побачення з Зеленським і взагалі заявив: бігати за ним – точно не буде!
Також у випуску:
Зашкварені папєрєднікі лізуть в Україну після перемоги Зеленського.
Екскурсовод Кличко.
Джерело: 24 канал
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