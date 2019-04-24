Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 квітня – команда новообраного президента Володимира Зеленського вирішила порадувати своїх виборців, тому закликала знизити ціни на газ. Проте Кабмін зробив це ще раніше, без команди шоумена. Поки сам Петро Порошенко обіцяє своїм прихильникам повернутися через рік, у Львові йому вже готують посаду.

Також у випуску: Ірина Фаріон тихо плаче: Олег Ляшко став на захист української мови. Сергій Пашинський згадав про гречку.

Джерело: 24 канал