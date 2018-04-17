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Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія "Знайти батон"

Вєсті.UA 151 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17.04 – якщо раніше Олег Ляшко порівнював себе із Черчиллем, тепер ясно, що йому ближчий Адольф Гітлер. Схоже, він може переплюнути навіть диктатора. Головне для правоохоронців – знайти золотий батон. Бо якщо вже повертати майно Віктору Януковичу, то все ціле та неушкоджене.

Також у випуску:

Земельні пристрасті голови Луганської ЦВА Юрія Гарбуза.

Як в Україні живуть бідно, а декларують мільйони.

Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Олег Ляшко Віктор Янукович е-декларування
Джерело: 24 Канал
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