Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія "Знайти батон"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17.04 – якщо раніше Олег Ляшко порівнював себе із Черчиллем, тепер ясно, що йому ближчий Адольф Гітлер. Схоже, він може переплюнути навіть диктатора. Головне для правоохоронців – знайти золотий батон. Бо якщо вже повертати майно Віктору Януковичу, то все ціле та неушкоджене.
Також у випуску:
Земельні пристрасті голови Луганської ЦВА Юрія Гарбуза.
Як в Україні живуть бідно, а декларують мільйони.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі