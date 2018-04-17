Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія "Знайти батон"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17.04 – якщо раніше Олег Ляшко порівнював себе із Черчиллем, тепер ясно, що йому ближчий Адольф Гітлер. Схоже, він може переплюнути навіть диктатора. Головне для правоохоронців – знайти золотий батон. Бо якщо вже повертати майно Віктору Януковичу, то все ціле та неушкоджене.

Також у випуску: Земельні пристрасті голови Луганської ЦВА Юрія Гарбуза. Як в Україні живуть бідно, а декларують мільйони.