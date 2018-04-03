Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 03.04 – Юрій Луценко надто вже захопився полуничкою. Київський прокурор Олег Білоус знявся голяка заради 200 тисяч гривень і отримав догану. В українському фольклорі є десятки приказок, які наголошують – все треба робити виважено. І все б нічого, якби найбільшими поціновувачами народної мудрості не були судді і прокурори.
Також у випуску:
Непросте життя Арсена Авакова.
Пригоди на власну голову: мер Сколе будує шибеницю.
Джерело: 24 Канал
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