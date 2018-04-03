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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці

Вєсті.UA 239 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 03.04 – Юрій Луценко надто вже захопився полуничкою. Київський прокурор Олег Білоус знявся голяка заради 200 тисяч гривень і отримав догану. В українському фольклорі є десятки приказок, які наголошують – все треба робити виважено. І все б нічого, якби найбільшими поціновувачами народної мудрості не були судді і прокурори.

Також у випуску:

Непросте життя Арсена Авакова.

Пригоди на власну голову: мер Сколе будує шибеницю.

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Вєсті.UA ГПУ Юрій Луценко Новини Львова Арсен Аваков Секс Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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