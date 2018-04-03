Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 03.04 – Юрій Луценко надто вже захопився полуничкою. Київський прокурор Олег Білоус знявся голяка заради 200 тисяч гривень і отримав догану. В українському фольклорі є десятки приказок, які наголошують – все треба робити виважено. І все б нічого, якби найбільшими поціновувачами народної мудрості не були судді і прокурори.

Також у випуску: Непросте життя Арсена Авакова. Пригоди на власну голову: мер Сколе будує шибеницю.