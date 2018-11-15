Вєсті.UA. Популістські заявочки Гройсмана. Косяк бізнесмена Косюка

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 15.11 – Володимир Гройсман доволі непогано балансує між БПП та "народнофронтівцями", цілком ймовірно, вже незабаром піде у самостійне політичне плавання, адже іноді вже проскакують популістські заявочки. Цього року агрохолдинг Юрія Косюка різко скоротив прибутки. Виявилося, що винні передові технології, точніше особливий підхід бізнесмена до працівників.

Також у випуску: Фаворити Путіна у президентських виборах України. Як українці ставляться до корупції в країні – деталі у цифрах.