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      Вєсті.UA. Популістські заявочки Гройсмана. Косяк бізнесмена Косюка

      Вєсті.UA 63 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 15.11 – Володимир Гройсман доволі непогано балансує між БПП та "народнофронтівцями", цілком ймовірно, вже незабаром піде у самостійне політичне плавання, адже іноді вже проскакують популістські заявочки. Цього року агрохолдинг Юрія Косюка різко скоротив прибутки. Виявилося, що винні передові технології, точніше особливий підхід бізнесмена до працівників.

      Також у випуску:

      Фаворити Путіна у президентських виборах України.

      Як українці ставляться до корупції в країні – деталі у цифрах.

      Теги: Володимир Гройсман Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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