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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками

Вєсті.UA 28 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.08 – Порошенко продовжує трансформуватися: раніше він дискутував із журналістами, згодом ігнорував, а тепер власноруч затикає рота. Позбавити його цієї функції сміливо вирішив губернатор Савченко. Свобода слова – це коли попри чотири роки бойових дій проти Росії, кума ворожого головнокомандувача спокійно отримує ефірний час на рейтинговому телеканалі.

Також у випуску:

Мураєв продовжує штампувати дивні заяви.

Приватні церкви українських чиновників.

Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Олексій Савченко
Джерело: 24 канал
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