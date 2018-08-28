Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 28.08 – Порошенко продовжує трансформуватися: раніше він дискутував із журналістами, згодом ігнорував, а тепер власноруч затикає рота. Позбавити його цієї функції сміливо вирішив губернатор Савченко. Свобода слова – це коли попри чотири роки бойових дій проти Росії, кума ворожого головнокомандувача спокійно отримує ефірний час на рейтинговому телеканалі.

Також у випуску: Мураєв продовжує штампувати дивні заяви. Приватні церкви українських чиновників.