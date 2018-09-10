21:01
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Порошекно повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті.UA. Порошекно повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію

Вєсті.UA 60 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 10.09 – якщо опозиція ще може відмазатись відсутністю повноважень, то владі доводиться винаходити хитромудрі способи, як відхреститися від невиконаних обіцянок. Олег Ляшко пообіцяв відремонтувати фасад музичної академії. Гроші, звісно, підуть від платників податків, а пообіцяв – нардеп. А крім корисного, тобто піару, знайшлося місце і для прекрасного – музики.

Також у випуску:

Валерія Гонтарева шукає нову дорогу у своїй кар'єрі.

Тепер на окупованих територіях заправляє не експерт з курей, а банальний лохотронщик.

Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни
сьогодні, 21:00 Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
сьогодні, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
За межею реальності: що відчуває людина під дією марихуани
сьогодні, 20:01 За межею реальності: що відчуває людина під дією марихуани
Наталія Печерська
Єдина помісна церква: чи стане Філарет її очільником та що змінює зняття з нього анафеми
сьогодні, 19:00 Єдина помісна церква: чи стане Філарет її очільником та що змінює зняття з нього анафеми
Євгенія Мазур
Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
сьогодні, 18:01 Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
Роман Семенуха
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук