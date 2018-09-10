Вєсті.UA. Порошекно повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 10.09 – якщо опозиція ще може відмазатись відсутністю повноважень, то владі доводиться винаходити хитромудрі способи, як відхреститися від невиконаних обіцянок. Олег Ляшко пообіцяв відремонтувати фасад музичної академії. Гроші, звісно, підуть від платників податків, а пообіцяв – нардеп. А крім корисного, тобто піару, знайшлося місце і для прекрасного – музики.

Також у випуску: Валерія Гонтарева шукає нову дорогу у своїй кар'єрі. Тепер на окупованих територіях заправляє не експерт з курей, а банальний лохотронщик.