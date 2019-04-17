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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю

      Вєсті.UA 673 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 квітня – штаби Петра Порошенка та Володимира Зеленського так прагнуть перемоги на президентських виборах, що готові вже на радикальний сценарій дебатів від Олега Ляшка. Петро Порошенко у дуже несподіваному місці розповів про дату і місце дебатів з Володимиром Зеленським.

      Також у випуску:

      Гончаренко та Червоненко, або який вигляд має "Теорема ескобара".

      blog_ava
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      Теги: Петро Порошенко Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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