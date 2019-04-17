Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 квітня – штаби Петра Порошенка та Володимира Зеленського так прагнуть перемоги на президентських виборах, що готові вже на радикальний сценарій дебатів від Олега Ляшка. Петро Порошенко у дуже несподіваному місці розповів про дату і місце дебатів з Володимиром Зеленським.

Також у випуску: Гончаренко та Червоненко, або який вигляд має "Теорема ескобара".

Джерело: 24 канал