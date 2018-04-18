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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Порошенко втратив страх. "Опоблок" осатанів

Вєсті.UA 253 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18.04 – Президент України Петро Порошенко точно втратив страх, страх перед Майданом. Тому на місця повертають не просто людей епохи Януковича, а найбільш одіозних із них. На Великдень особливо хизувались близькістю до Бога політики: то фото з церков постили, то відеозвернення записували. Але благодать кудись вивітрилась, принаймні, "Опоблок" точно осатанів.

Також у випуску:

Надзв'язок оселедця Гаврилюка.

Фентезі про "бендєровцев" у Криму.

Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Опозиційний блок
Джерело: 24 Канал
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