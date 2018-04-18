Вєсті.UA. Порошенко втратив страх. "Опоблок" осатанів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18.04 – Президент України Петро Порошенко точно втратив страх, страх перед Майданом. Тому на місця повертають не просто людей епохи Януковича, а найбільш одіозних із них. На Великдень особливо хизувались близькістю до Бога політики: то фото з церков постили, то відеозвернення записували. Але благодать кудись вивітрилась, принаймні, "Опоблок" точно осатанів.

Також у випуску: Надзв'язок оселедця Гаврилюка. Фентезі про "бендєровцев" у Криму.