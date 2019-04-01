Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 квітня – після того, як на президентських перегонах Ляшка обігнав навіть Смешко, радикал вирішив змінити стратегію. І пішов по стопах Тимошенко, Луценка та Януковича. Окрім офіційних символів влади існує принаймні один неофіційний. Це вертолітний майданчик Януковича, який спочатку перекочував до Порошенка, а тепер вже до Зеленського.

Також у випуску: Політична смерть Бойка. Хто голосував за Насірова.

Джерело: 24 канал