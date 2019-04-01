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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади

      Вєсті.UA 382 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 квітня – після того, як на президентських перегонах Ляшка обігнав навіть Смешко, радикал вирішив змінити стратегію. І пішов по стопах Тимошенко, Луценка та Януковича. Окрім офіційних символів влади існує принаймні один неофіційний. Це вертолітний майданчик Януковича, який спочатку перекочував до Порошенка, а тепер вже до Зеленського.

      Також у випуску:

      Політична смерть Бойка.

      Хто голосував за Насірова.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      176856
      Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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