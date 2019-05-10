Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 травня – Володимир Кличко може очолити список партії "УДАР" на виборах в Раду. Після такого об’єднання першим може постраждати Ігор Мосійчук, який мав конфлікт з Віталієм Кличком. Після того, як Арсеній Яценюк покинув посаду прем’єр-міністра, він активно зайнявся спортом. У соціальних мережах Яценюк також публікував весь сценарій тренувань.
Також у випуску:
Ляшко людина, яка нічого не показує.
Головний рокер країни Вакарчук у політиці
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі