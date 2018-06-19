Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 19.06 – Аваков готовий до рішучих звершень. Він розповів, що Харківщина вже майже захищена від Росії. Українці звикли, що політики не відрізняються завзятістю, коли йдеться про виконання обіцянок. Гарний приклад колегам хотів показати Олег Барна, але все одно вийшло як завжди.

Також у випуску: Чому Борислав Розенблат любить українську землю.