Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 20.06 – на останніх виборах мера Львова один з кандидатів переконував, що є два Львови. Але тепер все куди серйозніше. .Адже підозрюють, що є два Порошенки. Олег Барна запропонував штрафувати українців за прояви сексуальної орієнтації. А от його колега-радикал підійшов до проблеми куди глобальніше.

Також у випуску: Скільки вогнепалів на руках у цивільних українців, деталі у цифрах. Молоду кров в управління: чому українці слухають стару як світ мантру.