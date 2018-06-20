Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію

Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтаціюВєсті.UA 85 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 20.06 – на останніх виборах мера Львова один з кандидатів переконував, що є два Львови. Але тепер все куди серйозніше. .Адже підозрюють, що є два Порошенки. Олег Барна запропонував штрафувати українців за прояви сексуальної орієнтації. А от його колега-радикал підійшов до проблеми куди глобальніше.
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Джерело: 24 канал
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