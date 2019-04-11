Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 квітня – ЗеКоманда висунула ще одну абсурдну пропозицію – зробити телеміст. На їх думку, дебати в студії, які проводять в країнах Заходу – це пережиток СРСР. А от телеміст, який був популярний в СРСР – саме то! В парламенті не люди, а якісь вовкулаки працюють, а може і просто – вірні собаки. У кожного лідера партії – свої.

Також у випуску: Коли у нардепів включається мозок. А якщо б у другий тур вийшли два останніх кандидати.

Джерело: 24 канал