Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 квітня – Володимир Зеленський вимагав обов'язкового проходження медичної експертизи, а також хотів би бачити Юлію Тимошенко на дебатах. Ляшко стверджував, що кандидатам у президенти потрібно було проходити перевірку ще до реєстрації на посаду.
Також у випуску:
Танцюрист Кива.
Прибуткова посада мера.
Джерело: 24 канал
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