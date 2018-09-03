Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 03.09 – Віктор Медведчук агресивно повертається в політику: купив телеканал, увійшов до партії, відправив дружину танцювати за мир в популярному шоу. А тепер почав бавитися рейтингами "очевидної" Тимошенко. Фішка його не в картоплі і коровах, але образ дружної сім'ї Гриценків, які працюють в полі, щоб не вмерти голодною смертю, яскраво малюється в уяві виборців.

Також у випуску: Короволюби і комбайнери – старт політичної осені. Патріарх Варфоломей натякнув Кірілу про томос Україні, після чого не стало Кобзона і Захарченка.