Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10.04 – в автомобілі Віри Савченко нібито знайшли вибухівку. Але вона не злякалася, не засмутилася, а зуміла перетворити знахідку на святкові прикраси. Олег Ляшко не тільки посвятив паски та яйця, а й оголосив про радикальне рішення: його імідж вже не буде таким, як раніше.

Також у випуску: Про лідерів політичного популізму у цифрах. Реформи як мильні опери українських чиновників.