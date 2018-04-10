Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10.04 – в автомобілі Віри Савченко нібито знайшли вибухівку. Але вона не злякалася, не засмутилася, а зуміла перетворити знахідку на святкові прикраси. Олег Ляшко не тільки посвятив паски та яйця, а й оголосив про радикальне рішення: його імідж вже не буде таким, як раніше.
Також у випуску:
Про лідерів політичного популізму у цифрах.
Реформи як мильні опери українських чиновників.
Джерело: 24 Канал
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