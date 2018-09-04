Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 04.09 – Ляшка вважають вправним політиком. Наступним успіхом могла стати краща посада, але все зіпсувати може пісня. Цьогорічні першокласники почали навчання за 12-річною програмою, під назвою "Нова українська школа". Можновладці вирішили долучитися до старту реформи особисто і зіпсували малюкам свято.
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Джерело: 24 канал
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