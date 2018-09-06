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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка

Вєсті.UA 534 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.09 – Арсен Аваков закупив 55 вживаних гелікоптерів за 551 мільйон євро, за ці гроші пенсіонерам можна було тисячі років виплачувати українські пенсії. Після смерті Захарченка перелякані терористи, як ніколи, боялися наступу хунти і тому вирішили перейменувати Донецьк на честь свого ватажка.

Також у випуску:

Український депутат в Криму

Теги: Вєсті.UA Арсен Аваков
Джерело: 24 канал
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