Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.09 – Арсен Аваков закупив 55 вживаних гелікоптерів за 551 мільйон євро, за ці гроші пенсіонерам можна було тисячі років виплачувати українські пенсії. Після смерті Захарченка перелякані терористи, як ніколи, боялися наступу хунти і тому вирішили перейменувати Донецьк на честь свого ватажка.

Також у випуску: Український депутат в Криму