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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського

      Вєсті.UA 456 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 квітня – дебати завжди передбачають наявність дискусії хоча б між двома людьми. Але не в українських реаліях. Порошенко зібрав стадіон, проте ініціатор дебатів так і не з'явився. Останнім часом Гройсман дуже обережно висловлюється на підтримку кандидатів. Це й не дивно, адже у разі перемоги одного з них, йому конче потрібно залишитися на посаді.

      Також у випуску:

      Яценюк будує свою Китайську стіну.

      Параноя Мосійчука.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Володимир Гройсман Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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