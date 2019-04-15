Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 квітня – дебати завжди передбачають наявність дискусії хоча б між двома людьми. Але не в українських реаліях. Порошенко зібрав стадіон, проте ініціатор дебатів так і не з'явився. Останнім часом Гройсман дуже обережно висловлюється на підтримку кандидатів. Це й не дивно, адже у разі перемоги одного з них, йому конче потрібно залишитися на посаді.
Також у випуску:
Яценюк будує свою Китайську стіну.
Параноя Мосійчука.
Джерело: 24 канал
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