Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 квітня – негласне правило української влади - у будь-якій незрозумілій ситуації обіцяй поліграф. Це слово, переконаний Порошенко, має магічний вплив – одразу заспокоює людей, переключає їхню увагу та знижує градус напруги. У Олега Ляшка телефонна журба "якась ідіотка з "плюсів" злила його номер, але він вирішив, що сам страждати не буде.

Також у випуску: Медведчук і Бойко літають на Росію, а карають інших. Вілкул йде на пониження.

Джерело: 24 канал