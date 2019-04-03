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      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка

      Вєсті.UA 188 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 квітня – негласне правило української влади - у будь-якій незрозумілій ситуації обіцяй поліграф. Це слово, переконаний Порошенко, має магічний вплив – одразу заспокоює людей, переключає їхню увагу та знижує градус напруги. У Олега Ляшка телефонна журба "якась ідіотка з "плюсів" злила його номер, але він вирішив, що сам страждати не буде.

      Також у випуску:

      Медведчук і Бойко літають на Росію, а карають інших.

      Вілкул йде на пониження. 

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      Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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