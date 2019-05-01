22:29
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей

      Вєсті.UA 665 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 травня – що спільного між Жан-Клодом Ван Даммом і Володимиром Зеленським? Крім відмінної фізичної підготовки та уваги жінок, вміння сидіти одразу на декількох стільцях. Близький до народу політик Олег Ляшко полетів до Ізраїлю давати майстер-класи із заробляння грошей. А вибивати своє радикал вміє, тому і в Коломойського міг вимагати.

      Також у випуску:

      Кернес перефарбувався з кольорів Порошенка у більш трендові зараз – зелений.

      Топографічний кретинізм телеканалу "Інтер" ні для кого не є таємницею, там завжди чомусь плутають Україну і Росію.

      blog_ava
      5 типових помилок в інтер'єрі, які роблять квартиру незатишною
      сьогодні
      3699
      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Олег Ляшко Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      сьогодні , 22:01 Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      235
      Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      сьогодні , 22:00 Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      Ольга Черненко 189
      Президентский рэп-баттл
      сьогодні , 21:00 Президентский рэп-баттл
      Іван Яковина 408
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      сьогодні , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 1077
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 16:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 1048
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Жир. Янукович вийшов на зв'язок і забрехався. Шуляку вкололи "сироватку забуття"
       3 грудня 2016 , 21:57
      Вєсті.UA. Янукович став Орлом. Як слід рекламувати м’ясокомбінат
       29 серпня 2016 , 19:28
      Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
       27 липня 2018 , 21:37
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня 2018 , 21:11
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук