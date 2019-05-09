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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко

      Вєсті.UA 1088 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 травня – перед виборами Володимир Зеленський та Петро Порошенко домовлялись про місце та час дебатів. Схоже подібна епопея може статися і з інавгурацією новообраного президента. У Надії Савченко кар'єрний зріст – вона заявила про свої наміри очолити Міноборони та МЗС України.

      Також у випуску:

      Ілля Кива найзатятіший політиків-оптимістів.

      Нові звершення Омеляна.

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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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