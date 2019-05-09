Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 травня – перед виборами Володимир Зеленський та Петро Порошенко домовлялись про місце та час дебатів. Схоже подібна епопея може статися і з інавгурацією новообраного президента. У Надії Савченко кар'єрний зріст – вона заявила про свої наміри очолити Міноборони та МЗС України.

Також у випуску: Ілля Кива найзатятіший політиків-оптимістів. Нові звершення Омеляна.

Джерело: 24 канал