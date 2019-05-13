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      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова

      Вєсті.UA 107 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 травня – у кулуарах ради вже точаться чутки про об'єднання нових та розвал старих політичних сил. На арену виходять нові гравці, і тільки Юрій Луценко нікуди не рветься. Нещодавно народився цікавий союз, щоправда, невідомо чи це об'єднання світлих або ж темних сил. Гройсман перед парламентськими виборами може об'єднатися з Яценюком та Аваковим.

      Також у випуску:

      При наближенні президентства Зеленського багато політиків потроху зеленіють.

      Феномен совкового Кернеса.

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Арсен Аваков Володимир Гройсман Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
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