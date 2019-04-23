Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 квітня – Володимир Зеленський вивчатиме українську мову. Стандартна ситуація для України, коли державну мову президент покращує впродовж своєї каденції. Дмитро Разумков подякував польському президенту за запрошення відвідати країну. Проте у відповіді політтехнолог Зеленського звернувся не до Анджея Дуди, а до "Дудя".

Також у випуску: Володимир Гройсман Брут для Петра Порошенка. Зміни у поведінці Надії Савченко.

Джерело: 24 канал