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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"

      Вєсті.UA 155 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 квітня – Володимир Зеленський вивчатиме українську мову. Стандартна ситуація для України, коли державну мову президент покращує впродовж своєї каденції. Дмитро Разумков подякував польському президенту за запрошення відвідати країну. Проте у відповіді політтехнолог Зеленського звернувся не до Анджея Дуди, а до "Дудя".

      Також у випуску:

      Володимир Гройсман Брут для Петра Порошенка.

      Зміни у поведінці Надії Савченко.

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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Новини України
      Джерело: 24 канал
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