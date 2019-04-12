21:36
12 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, 11 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі

      Вєсті.UA 266 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 квітня – Петро Порошенко прийшов на програму телеканалу "1+1", де йому та Зеленському влаштували телефонну розмову. Проте останній, не закінчивши бесіди, кинув слухавку. Юрій Бойко вимагає, щоб Верховна Рада відправила уряд у відставку та саморозпустилася.

      Також у випуску:

      Вілкул підкорює космос.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      23260
      Теги: Петро Порошенко Новини України Юрій Бойко Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані
      сьогодні , 20:30 Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані
      Світлана Попова 2285
      Хто твій кандидат у президенти: тест
      сьогодні , 19:57 Хто твій кандидат у президенти: тест
      2961
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      сьогодні , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 616
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 19:15 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 23260
      Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США
      сьогодні , 18:30 Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США
      Сергій Фурса 1469
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Найєм може змінити професію. Що сталось із Савченко
       13 грудня 2016 , 19:40
      Вєсті.UA. Нові пригоди Азарова та терористи в українському списку партій
       11 вересня 2015 , 20:12
      Вєсті.UA. Кличко – людина мистецтва. Багатослів'я Ляшка
       28 вересня 2018 , 19:46
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня 2018 , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук