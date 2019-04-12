Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 квітня – Петро Порошенко прийшов на програму телеканалу "1+1", де йому та Зеленському влаштували телефонну розмову. Проте останній, не закінчивши бесіди, кинув слухавку. Юрій Бойко вимагає, щоб Верховна Рада відправила уряд у відставку та саморозпустилася.
Також у випуску:
Вілкул підкорює космос.
Джерело: 24 канал
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