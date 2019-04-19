Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 квітня – що спільного між китайським імператором Цинь Ши Хуанді та екс-прем'єром Арсенієм Яценюком? Крім стильної бороди та соколиного погляду, і перший і другий – будували стіну. Зрозуміло, він черпає натхнення – випиває. Ну і туалетна тематика – то теж родинний коник. Щоби Завести Яніну, Добкін вирішив нагрубіянити.
Також у випуску:
Після виборчого нокауту Ляшко почав качатися.
Напелеонівські плани Савченко після виходу з СІЗО.
Де Добкін черпає натхнення.
Червоненко посварився з нардепом Гончаренко на одному з ток-шоу.
Джерело: 24 канал
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