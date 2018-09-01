Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 01.09 – раніше очільник Миколаївщини хизувався розумовими здібностями, тепер черга дійшла до моральних якостей. Однак і тут на хвалька очікує провал. Мосійчук повернув у моду бійки на телебаченні, підтримати бійцівську телетрадицію хотіла Інна Богословська, але незграбність екс-регіоналки призвела до новинних жертв.

Також у випуску: Альтернативний український правопис у руках російських журналістів. Молоді персонажі у передвиборчому списку. Народний депутат виїхав у люди на віслюку.