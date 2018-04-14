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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана

Вєсті.UA 357 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14.04 – зважаючи на те, скільки Юрій Бойко говорить про дебілів, його справедливо можна назвати дебілознавцем. Володимир Гройсман прилюдно заявив, що зробить усе, щоб "покрасти". Кажуть, обмовився. Бо тепер прем'єр наголошує – що робитиме все, щоби його підлеглі не крали.

Також у випуску:

ФБР знову зацікавилося справами українських олігархів. Тепер в центрі уваги Віктор Пінчук, що фігурує у справі втручання у вибори президента в США у 2016 році.

В автомобілі Віри Савченко нібито знайшли вибухівку. Але вона не злякалася, не засмутилася, а зуміла перетворити знахідку на святкові прикраси.

Кожен український політик завжди виконує священний обов’язок. Та колишні регіонали і тут зуміли сісти у калюжу.

Ще тиждень тому президент України заявив про "кінець" війни. Щоправда, йдеться не про кінець війни, а просто про зміну назви.

Теги: Вєсті.UA Юрій Бойко Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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