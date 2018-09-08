Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 08.09 – скандали навколо подружжя Медведчука останнім часом не вщухають. Відомо, що грошенята у їхні кишені ллються з-за парєбріка. Цьогорічні першокласники почали навчання за 12-річною програмою, тому можновладці вирішили долучитися до старту реформи особисто і зіпсували малюкам свято.

Також у випуску: День радикального прощання. Партія "тітушок України". Вживані гелікоптери Авакова.