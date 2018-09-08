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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко

Вєсті.UA 255 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 08.09 – скандали навколо подружжя Медведчука останнім часом не вщухають. Відомо, що грошенята у їхні кишені ллються з-за парєбріка. Цьогорічні першокласники почали навчання за 12-річною програмою, тому можновладці вирішили долучитися до старту реформи особисто і зіпсували малюкам свято.

Також у випуску:

День радикального прощання.

Партія "тітушок України".

Вживані гелікоптери Авакова.

Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
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