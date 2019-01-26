Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 26 січня – більшість кандидатів наголошують, що вестимуть Україну до процвітання в Європі та НАТО. Однак важливо, як майбутній переможець вестиме перемовини із РФ. Святослав Вакарчук довго тікав від конкретних відповідей та набрид своєю невизначеністю. Проте наближення виборів розставило свої крапки над "і" та змусило його відкрити всі карти.

Також у випуску: Чим ризикує Зеленський. Таємниця натхнення пропагандистки. Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Купання від Ляшка.