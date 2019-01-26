23:21
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука

      Вєсті.UA 626 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 26 січня – більшість кандидатів наголошують, що вестимуть Україну до процвітання в Європі та НАТО. Однак важливо, як майбутній переможець вестиме перемовини із РФ. Святослав Вакарчук довго тікав від конкретних відповідей та набрид своєю невизначеністю. Проте наближення виборів розставило свої крапки над "і" та змусило його відкрити всі карти.

      Також у випуску:

      Чим ризикує Зеленський. 

      Таємниця натхнення пропагандистки.

      Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти.

      Купання від Ляшка. 

      Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      сьогодні , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 214
      Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      сьогодні , 22:04 Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      1456
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      сьогодні , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 1221
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сьогодні , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 3590
      Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів
      сьогодні , 18:44 Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів
      519
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Нові пригоди Азарова та терористи в українському списку партій
       11 вересня 2015 , 20:12
      Вєсті.UA. Найєм може змінити професію. Що сталось із Савченко
       13 грудня 2016 , 19:40
      Вєсті.UA. Кличко – людина мистецтва. Багатослів'я Ляшка
       28 вересня 2018 , 19:46
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня 2018 , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук