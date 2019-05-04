Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 травня – Володимр Зеленський хоче вигнати негатив з Адміністрації Президента. Для цього можна, наприклад, проводити концерти "Кварталу 95", а для ще більшого щастя залучити до цього найпозитивнішого персонажа України – Олега Винника. Олег Ляшко полетів до Ізраїлю, де дав майстер-клас із заробляння грошей, тому і в Коломойського міг вимагати.

Також у випуску: Зеленський хоче бути крутішим за Ван Дама. Куди тікає Юрій Луценко. Хто кинув Петра Порошенка. План "Опозиційного блоку" в Україні.

Джерело: 24 канал