Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 травня – головний рокер країни Вакарчук заявив свої права на місце у ВР. А якщо він займе крісло голови уряду, то вийде що президент – комік, прем'єр – рокер, а Кабмін під стать можна зібрати. Новообраному президенту доведеться попітніти, аби впіймати невловимого Ляшка. В нього ж, не забувайте, і автобус свій є. Хоча, Зеленський теж на колесах.

Також у випуску:

Майбутній президент України Зеленський може стати головною фігурою сумних мемів.

В Україні повилазила нечисть в ніч на перше травня, яку називають Вальпургієвою.

Яценюк довго пропадав, але знайшовся – в спортзалі.

Луценко має два варіанти: або просто подражнитися з Зеленським, або передати йому свої сакральні юридичні знання.

Іллі Киві не варто відкладати свої плани у довгу скриню і пора вже виїжджати на Москву.

На благодійному аукціоні у Лос-Анджелесі Віталій Кличко не тільки фоткався, а й продавав екскурсії.