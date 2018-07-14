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Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились

Вєсті.UA 92 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 14.07 – на Барну зійшло сяйво: він відкрив у собі талант телепортації. Хто телепортує депутатську картку з його кишень – наразі невідомо, але варіанти застосування надприродних здібностей політика уже є. Титул "Скандальний Генадій" перейшов від Москаля до Ткачука. Федеріка з таким рішенням погодився, Могеріні – проти.

Також у випуску:

"Слава Україні!" – головне гасло ЧС-2018.

"Домагай": велика нужда Ляшка.

Ситник і бурхливе нічне життя гаранта.

Лещенко пішов до корів.

Теги: Вєсті.UA Олег Барна
Джерело: 24 канал
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