Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 14.07 – на Барну зійшло сяйво: він відкрив у собі талант телепортації. Хто телепортує депутатську картку з його кишень – наразі невідомо, але варіанти застосування надприродних здібностей політика уже є. Титул "Скандальний Генадій" перейшов від Москаля до Ткачука. Федеріка з таким рішенням погодився, Могеріні – проти.
Також у випуску:
"Слава Україні!" – головне гасло ЧС-2018.
"Домагай": велика нужда Ляшка.
Ситник і бурхливе нічне життя гаранта.
Лещенко пішов до корів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі