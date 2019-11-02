Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 2 листопада – Дональд Трамп обмовився під час брифінгу, коли коментував скандал навколо його розмови з президентом Зеленським. Помилку запримітили і розсекретили президента США. Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук не зміг пояснити журналістці, з якою програмою йшов на вибори. Він нічого не обіцяє і законопроєкти не пропонує.
Також у випуску:
Чому Аваков досі на посаді.
Чи розчинеться Дубневич у повітрі.
"Слуги народу" сміються і плачуть і Раді.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі