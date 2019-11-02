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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді

      Вєсті.UA 90 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 2 листопада – Дональд Трамп обмовився під час брифінгу, коли коментував скандал навколо його розмови з президентом Зеленським. Помилку запримітили і розсекретили президента США. Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук не зміг пояснити журналістці, з якою програмою йшов на вибори. Він нічого не обіцяє і законопроєкти не пропонує.

      Також у випуску:

      Чому Аваков досі на посаді.

      Чи розчинеться Дубневич у повітрі.

      "Слуги народу" сміються і плачуть і Раді.

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Вєсті.UA
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