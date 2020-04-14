Вєсті.UA:"Безсмертний полк" на балконах. Нова схема підкупу від ОПЗЖ

У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 квітня – у харківського мера на багато речей є свій, особливий погляд. Це і своєрідне почуття гумору, і навіть боротьба з коронавірусом. Тепер Кернес намагається проводити масові акції під час карантину. Раніше товаром №1 для підкупу виборця була гречка. Та українці закупили її вдосталь, тож так тепер симпатії не завоюєш. І це, схоже, прекрасно зрозуміли в ОПЗЖ.

Також у випуску: Що українці думають про продовження карантину: деталі у цифрах. Філарета чекають у суді.