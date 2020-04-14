20:03
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Вєсті.UA:"Безсмертний полк" на балконах. Нова схема підкупу від ОПЗЖ

      - Читать новость на русском
      Вєсті UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 квітня – у харківського мера на багато речей є свій, особливий погляд. Це і своєрідне почуття гумору, і навіть боротьба з коронавірусом. Тепер Кернес намагається проводити масові акції під час карантину. Раніше товаром №1 для підкупу виборця була гречка. Та українці закупили її вдосталь, тож так тепер симпатії не завоюєш. І це, схоже, прекрасно зрозуміли в ОПЗЖ.

      Також у випуску: 

      Що українці думають про продовження карантину: деталі у цифрах.

      Філарета чекають у суді.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя День Перемоги Новини Харкова Вєсті.UA
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:51 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людей
      Лікування 20347
      сьогодні , 17:39 Владу США два роки тому попередили про проблеми лабораторії в Ухані, де досліджували коронавірус
      Новини світу 14841
      сьогодні , 13:56 СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють
      Новини України 17134
      сьогодні , 16:23 Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг
      Новини України 11569
      сьогодні , 18:11 Держбюджет-2020 зі змінами: основні цифри
      Новини економіки 28857
      сьогодні , 15:21 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 254292
      сьогодні , 18:01 Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління: як виглядає зона відчуження – фото
      Новини України 7232
      сьогодні , 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
      Традиції 18616
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:35 Бюджет з дірою у 300 мільярдів: де Україна візьме гроші
      Антон Голобородько
      сьогодні , 18:20 Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину
      Світлана Попова