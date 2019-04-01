22:16
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Блог Соцмережі

      Выборы показали – страна Украина еще ребенок

      546
      Выборы показали, что украинцы не созрели даже на 27-м году независимости
      Выборы показали, что украинцы не созрели даже на 27-м году независимости / Getty images

      До 31 марта 2019 года, мне казалось, что я живу в прекрасной стране.

      Стране, где люди читают авторитетные источники, проверяют факты и не ведутся на манипуляции. Стране, где все давно осознали, чем опасен пророссийский курс. Стране, где голосуют не "по приколу" и не против системы. Стране, граждане которой ее наконец заслуживают.

      В этой стране все желали ей только блага и были готовы вместе ее отстраивать. Эту страну любили. Ею гордились. Ей дорожили.

      Читайте также: У кого больше шансов стать президентом Украины в 2019 году: версия эксперта

      Но, оказалось, этой страны не существует. И никогда не существовало. Я сама ее выдумала и сама же в нее верила. Мне просто очень хотелось видеть свою страну именно такой.

      Осознанной, взрослой, ответственной. В реальности она оказалась еще совсем ребенком. Идет почти третий десяток, а она ведет себя хуже пятилетки.

      Стыдно.

      Стыдно за тех, кому очень хотелось смеяться во главе с президентом. И особенно стыдно за тех, кто после стольких столетий не понял, что значит россия (нарошно с маленькой буквы).

      Результати виборів
      Коллаж 24 канала с личным анализом автора

      Казалось бы, в чем проблема? Собираешь рюкзак – и вперед, уезжай, бросай, прощайся. Но боль за страну, которой нет, будет преследовать, где бы ты не был.

      Я в Бога не верю, но сейчас захотелось к нему обратиться.

      Боже, бережи Україну, благаю!

      Автор: Карина Сайфудинова

      Читайте также: Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      174441
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Публікації
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      сьогодні , 22:01 Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      727
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7448
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      сьогодні , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 539
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      сьогодні , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 280
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      сьогодні , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 2485
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук