12:00
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Ольга Черненко

      "Выборы" в "ЛНР": победитель известен заранее – это "телегерой" и "спаситель"

      1608
      Леонид Пасечник и покойный Александр Александр Захарченко
      Леонид Пасечник и покойный Александр Александр Захарченко

      Перед выборами так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник везде. Его тиражируют в местной прессе и на местном телевидении. Будучи рядовым избирателем, я в курсе, что есть еще кандидаты на пост "главы", но я до сих пор ничего о них не услышала и не увидела их предвыборной рекламы.

      В народе говорят, что из Пасечника будут выбирать Пасечника. Остальные – массовка для проформы.

      Пасечника сейчас показывают каждый день, все в благих деяниях и безустальных рейдах по "республике". То он проверяет, как частный предприниматель выращивает рыбу, то благодаря ему закончена посадка картофельных (интересно, что это может быть в ноябре?) В общем, давая интервью, Пасечника поминают все.

      Читайте также: Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего

      Иногда доходит до смешного, когда вставляют почти не к месту о том, что все случилось и сложилось благодаря помощи Пасечника, его участию, заботе или, пес его знает, чему еще. Но от спортсменов до учителей и врачей его все вспоминают с телеэкрана – не забыв сказать о том, каким огромным был вклад в благое дело Пасечника. И почти всегда это звучит как бы в неком сравнении – не то, мол, что до него, не то, что раньше…


      "Выборы" превыше всего / Фото автора

      Хотя мы, телезрители, хорошо помним, что при Плотницком говорили так же. Но раньше сравнивали с Украиной, а теперь с выбывшим из игры Плотницким. То есть сравнить есть всегда с кем. И просматривая местные новости за ужином, диву даешься энергичности нашего пока законно неизбранного "главы" – он задействован сейчас буквально во всем, инспектируя и отмечая личным присутствием все мало-мальски значимые события в "республике".

      Сегодня интервью давали бабульки, которым измерили артериальное давление с выездом по месту жительства. Где-то их собрали, проконсультировали и осчастливили. На языке дававших интервью это звучало так, будто им откорректировали схемы лечения, давая возможность не ехать к врачу и не тратить на это времени и сил. Конечно, старушки были счастливы – зачет пиарщикам будущего "главы".


      "Выборы" в "ЛНР" превратили в фарс и шоу / Фото автора

      А добавьте к ним туристов, которые состязались в Парке Горького в спортивном туризме, учителей – победителей конкурса на лучшего педагога "республики" – и у вас сложится четкое представление, что Пасечник сейчас просто везде – выступает на сцене филармонии, обещает решить вопрос с квартирами для "военных" и учителей, присутствует на торжестве по случаю Дня рождения Владимира Шевченко…

      И это я еще не очень-то часто слушаю радио и смотрю телевизор. Но я четко понимаю, кто победит на выборах.

      Хотелось бы, чтобы все эти движения не были закончены сразу после выборов. Чтобы сравнения с некой горечью о том, как же все было плохо при Плотницком и хорошо сейчас, были не такими театральными. Да и вообще, хотелось бы жить лучше. Даже в таких вот условиях, как сейчас, здесь, но с верой, что жизнь все-таки улучшится.


      За "выборами" в "ЛНР" внимательно наблюдает Путин / Фото автора

      …А пока я разбиваю свой аванс на дни и недели, делю его и дроблю, пытаясь учитывать форс-мажор и все семейные планы. И никак не понимаю, как может жить одинокий пенсионер на свою пенсию, как может жить одинокая мать с ребенком с зарплатой медсестры или обычный учитель музыки. Жить и получать какое-то удовольствие от работы, жизни, новостей, планов. Радуясь не только дню зарплаты, но и следующим 30 дням месяца.

      Читайте также: На Донбассе оккупанты досрочно начали свои "выборы": появились фото и видео

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини Луганська Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1286
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      сьогодні , 09:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук