21:56
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вітні Х'юстон в дитинстві потерпала від сексуального насильства, – ЗМІ

2098 Читать новость на русском
Вітні Х'юстон
Вітні Х'юстон / Фото з відкритих джерел

Гері Гарленд-Х'юстон, брат співачки Вітні Х'юстон заявив, що він і Вітні потерпали від сексуального насильства з боку їхньої двоюрідної сестри співачки Ді Ді Уорвік.

Про це йдеться у новому документального фільму "Вітні", який містить в собі не лише архівні записи з концертів, але також інтерв'ю близьких людей співачки, повідомляє The Guardian.

Читайте також: Голлівудська комедійна актриса Емі Шумер зізналась, що втратила цноту через згвалтування


Вітні Х'юстон в молодості

Фільм розповідає про життя знаменитої співачки Вітні Х'юстон, яка, як виявляється, потерпала від сексуального насильства з боку двоюрідної сестри співачки Ді Ді Уорвік. 

Це твердження підтримала також помічниця Х'юстон – Мері Джонс, яка говорить, що співачка говорила про те, що піддавалася насильству в молодому віці з боку сестри, хоча брат співачки стверджує саме про дитинство. 

Ді Ді Уорвік була племінницею матері Вітні. У 1960-х і початку 70-х років, кар'єра Ді Ді Уорвік була затьмарена успіхом її сестри, для якої вона виконувала підтримку вокалу до кінця своєї кар'єри. 


Ді Ді Уорвік

Крім претензій, поданих проти Ді Ді Уорвік, фільм стверджує, що батько співачки, який був її бухгалтером, вкрав в неї значну частину гонорарів. 

Варто додати, що прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі. Фільм є другою документальною стрічкою про життя співачки. Стрічка "Вітні" вийде в прокат в кінотеатри Великобританії та США 6 липня 2018 року.

"Вітні": дивитись відео трейлеру онлайн

 

Хто така Вітні Х'юстон? Одна з найталановитіших чорношкірих американських співачок. Кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників. Отримала величезний успіх, зігравши у фільмі "Охоронець". Впродовж тривалого часу Х'юстон боролася з наркоманією та алкоголізмом, що стало причиною її смерті.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук