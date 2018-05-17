Вітні Х'юстон в дитинстві потерпала від сексуального насильства, – ЗМІ

Гері Гарленд-Х'юстон, брат співачки Вітні Х'юстон заявив, що він і Вітні потерпали від сексуального насильства з боку їхньої двоюрідної сестри співачки Ді Ді Уорвік.

Про це йдеться у новому документального фільму "Вітні", який містить в собі не лише архівні записи з концертів, але також інтерв'ю близьких людей співачки, повідомляє The Guardian.

Читайте також: Голлівудська комедійна актриса Емі Шумер зізналась, що втратила цноту через згвалтування



Вітні Х'юстон в молодості

Фільм розповідає про життя знаменитої співачки Вітні Х'юстон, яка, як виявляється, потерпала від сексуального насильства з боку двоюрідної сестри співачки Ді Ді Уорвік.

Це твердження підтримала також помічниця Х'юстон – Мері Джонс, яка говорить, що співачка говорила про те, що піддавалася насильству в молодому віці з боку сестри, хоча брат співачки стверджує саме про дитинство.

Ді Ді Уорвік була племінницею матері Вітні. У 1960-х і початку 70-х років, кар'єра Ді Ді Уорвік була затьмарена успіхом її сестри, для якої вона виконувала підтримку вокалу до кінця своєї кар'єри.



Ді Ді Уорвік

Крім претензій, поданих проти Ді Ді Уорвік, фільм стверджує, що батько співачки, який був її бухгалтером, вкрав в неї значну частину гонорарів.

Варто додати, що прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі. Фільм є другою документальною стрічкою про життя співачки. Стрічка "Вітні" вийде в прокат в кінотеатри Великобританії та США 6 липня 2018 року.

"Вітні": дивитись відео трейлеру онлайн

Хто така Вітні Х'юстон? Одна з найталановитіших чорношкірих американських співачок. Кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників. Отримала величезний успіх, зігравши у фільмі "Охоронець". Впродовж тривалого часу Х'юстон боролася з наркоманією та алкоголізмом, що стало причиною її смерті.