В’їзд до Києва заборонено до 24 квітня, – Гончаренко

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко переконує, що у межах карантину до 24 квітня 2020 року включно буде заборонено в’їжджати до Києва.

Про це він написав у телеграмі. Як доказ парламентар опублікував відповідний документ. Останній є затвердженим розпорядженням керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Згідно з оприлюдненими Гончаренком даними, до 24 квітня заборонено:

регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні;

заїзд на автостанції автобусів, що здійснюють вищезазначені пасажирські рейси;

реалізацію квитків на такі автобуси.

Крім того, в’їзд на територію Києва та виїзд зі столиці боку приватного автотранспорту та легкових автомобілів має відбуватися через контрольно-пропускні пункти. Там водіям і пасажирам вимірюватимуть температуру – це обов’язковий захід.

Водночас Київ стане закритим для:

тих, хто відмовився вимірювати температуру,

тих, хто має ознаки гострого респіраторного захворювання.

Виняток лише становлять ті особи, кого направили на обсервацію, карантин чи госпіталізацію.

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