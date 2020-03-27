В’їзд до Києва заборонено до 24 квітня, – Гончаренко
Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко переконує, що у межах карантину до 24 квітня 2020 року включно буде заборонено в’їжджати до Києва.
Про це він написав у телеграмі. Як доказ парламентар опублікував відповідний документ. Останній є затвердженим розпорядженням керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Важливо Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус
Згідно з оприлюдненими Гончаренком даними, до 24 квітня заборонено:
- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні;
- заїзд на автостанції автобусів, що здійснюють вищезазначені пасажирські рейси;
- реалізацію квитків на такі автобуси.
Крім того, в’їзд на територію Києва та виїзд зі столиці боку приватного автотранспорту та легкових автомобілів має відбуватися через контрольно-пропускні пункти. Там водіям і пасажирам вимірюватимуть температуру – це обов’язковий захід.
Водночас Київ стане закритим для:
- тих, хто відмовився вимірювати температуру,
- тих, хто має ознаки гострого респіраторного захворювання.
Виняток лише становлять ті особи, кого направили на обсервацію, карантин чи госпіталізацію.
Новина доповнюється
Вибір редакції
-
Інший сценарій був би ще гіршим, – Гончарук розповів, чому погодився піти у відставкусьогодні , 23:00
-
Головні новини 27 березня: арешт Кожари, очільнику МОЗ Ємцю шукають замінусьогодні , 22:26
-
Холостяк 10 сезон 4 випуск: у кого виникла справжня іскра та хто залишився у проєкті без трояндисьогодні , 22:09