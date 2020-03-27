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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      В’їзд до Києва заборонено до 24 квітня, – Гончаренко

      - Читать новость на русском
      / ТСН

      Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко переконує, що у межах карантину до 24 квітня 2020 року включно буде заборонено в’їжджати до Києва.

      Про це він написав у телеграмі. Як доказ парламентар опублікував відповідний документ. Останній є затвердженим розпорядженням керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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      Згідно з оприлюдненими Гончаренком даними, до 24 квітня заборонено:

      • регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні;
      • заїзд на автостанції автобусів, що здійснюють вищезазначені пасажирські рейси;
      • реалізацію квитків на такі автобуси.

      Крім того, в’їзд на територію Києва та виїзд зі столиці боку приватного автотранспорту та легкових автомобілів має відбуватися через контрольно-пропускні пункти. Там водіям і пасажирам вимірюватимуть температуру – це обов’язковий захід.

      Водночас Київ стане закритим для:

      • тих, хто відмовився вимірювати температуру,
      • тих, хто має ознаки гострого респіраторного захворювання.

      Виняток лише становлять ті особи, кого направили на обсервацію, карантин чи госпіталізацію.

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      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Новини Києва Олексій Гончаренко Карантин в Україні 2020
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