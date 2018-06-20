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В'їзд до центру Києва може стати платним

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В'їзд до центру Києва може стати платним
В'їзд до центру Києва може стати платним / Фото з вільних мереж

У Києві пропонують ввести оплату за в'їзд у центральне ядро столиці, а також збудувати перехоплюючі паркінги на в'їзді до міста. Таким чином комунальне об'єднання "Київгенплан" планує вирішити проблему парковок у Києві.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київгенплану".

За даними комунального об’єднання, у Києві зареєстровано понад 900 тисяч автомобілів, з них 767 тисяч – легкові.

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Задля вирішення проблеми з парковками у столиці була розроблена "Схема розміщення гаражів та автостоянок у Києві". Вона передбачає звільнення проїжджих частин вулиць від стоянок автотранспорту, зменшення кількості автомобілів, що в’їжджають, розрахунок місць під перехоплюючі паркінги, обмеження в'їзду автомобілівув центральну частину міста, забезпечення населення Києва необхідними розрахунково-нормативними паркомісцями.

Зазначається, що з інших регіонів України і населених пунктів Київщини до міста щодня вранці в'їжджають близько 100 тисяч автомобілів, з яких близько 70 тисяч – легкових. Більшість цього транспорту прямує через центральну частину Києва у зв'язку з недостатньою кількістю об'їзних магістралей. Згідно з даними "Київгенплану", 10% легкових авто (приблизно 7 тисяч машино-місць) можливо перехопити на в'їздах до міста, розмістивши перехоплюючі паркінги.

Також для обмеження в'їзду в центральну частину Києва пропонується розмістити перехоплюючі паркінги на кордоні центрального ядра.

Якщо план вдасться реалізувати, на думку фахівців Інституту Генплану, частина населення пересяде на громадський транспорт.

Крім того, пропонується обмежити будівництво паркінгів, встановити тарифи на парковку з індексом збільшення на центральну зону, а також поступово ввести платний в'їзд у центральне ядро ​​міста.

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Вирішенню проблеми з транспортом у Києві сприятиме завершення будівництва Подільського мостового переходу, будівництво правобережних підходів до Подільського та Дарницького мостових переходів через Дніпро.

 

Теги: Новини України Авто Новини Києва Транспорт
Джерело: 24 канал
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