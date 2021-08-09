Через навчання на деяких в'їздах у Київ нацгвардійці виставили блок-пости. До них залучили особовий склад, бронетехніку та кінологів.
До теми Для участі у спільних навчаннях: літаки та військові США прибули в Україну
Крім того, розгорнули командний пункт управління. Через нього комунікують з усіма залученими до навчання органами управління складових сектору безпеки та оборони України.
До навчань залучили бронетехніку / Фото МВС
Для чого проводять навчання
Під час навчання для військових передбачили бойові завдання. Вони охоронятимуть критично важливі об'єкти, забезпечуватимуть функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.
Військові виконуватимуть бойові завдання / Фото МВС
Також планують підтримувати безпеку в столиці. У цьому допомагатиме бригада з охорони громадського порядку Національної гвардії України. Навчання триватимуть до 13 серпня. Їхньою метою є реалізація державної політики із безпеки та захисту населення і території України.
Навчання триватимуть до 13 серпня / Фото МВС
Військові навчання в Україні: останні новини
- Військові зі США прибули до Вінницької області для спільних навчань з українськими військовими. Також прибули 2 військово-транспортні літаки.
- У Миколаївській області відбулися перші спільні навчання українців та британців "Козацька булава – 21".
- Також на Миколаївщині, на полігоні "Широкий лан", тривають військові навчання, які 9 серпня відвідав Володимир Зеленський.
- 19 липня на Львівщині тренувалися 1200 військових з різних країн. Метою навчань було поліпшити партнерство та військову співпрацю країн Люблінського трикутника.