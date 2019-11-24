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      Взаємини США та України: Держдеп на вимогу суду оприлюднив 100 сторінок важливих документів

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      Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про взаємини з Україною / Фото з відкритих джерел

      Державний департамент США оприлюднив майже 100 сторінок матеріалів, які стосуються взаємин Білого дому з Україною. У документах мовиться про те, як адовкат Трамп Рудольф Джуліані вів кампанію щодо посла США в Україні.

      Документи оприлюднили за судовим позовом наглядової групи American Oversight. Як сказано в поясненні до матеріалів, серед них – електронні листи, що "підтверджують численні активні контакти у травні 2019 року держсекретаря Помпео та адвоката Трампа Джуліані".

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      Мовиться, зокрема, про телефонну розмову Руді Джуліані та Майка Помпео 26 березня 2019 року. Крім того, електронний лист від 28 березня містить список запланованих дзвінків до Помпео, в том числі від Джуліані на 29 березня, та від члена Палати представників Девіна Нуньєса – на 1 квітня (ЗМІ писали, що Нуньєнс нібито зустрічався з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним для пошуку компромату на Байдена).

      Журналісти зазначають, що документи проливають світло на те, як Джуліані вів компанію з дискредитації посла США в Україні Марі Йованович. Саме тому Помпео, імовірно, раніше відмовлявся надавати цю інформацію Конгресу.

      Так, серед документів – і лист шести колишніх послів США в Україні, зокрема Білла Тейлора, до Державного департаменту, у якому сторони висловлюють стурбованість щодо атак на Марі Йованович. 12 квітня члени Палати представників Стені Гоєр та Еліот Енгель надіслали лист Помпео, у якому також висловили стурбованість ситуацією з переслідуванням Йованович.

      Ми бачимо, чому Майк Помпео відмовився надавати цю інформацію Конгресові. Бо це письмові докази того, що Джуліані звертався до держсекретаря, аби сприяти брудній кампанії проти посла США (Марі Йованович – 24 канал),
      – зауважив у поясненні виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

      Зауважимо, що усі ці документи перебувають у відкритому доступі. У наглядовій групі підкреслюють, що це лише перша порція, і "в адміністрації немає жодних юридичних підстав, аби приховувати їх від Конгресу".

      "Це переконливо доводить, що адміністрація перешкоджає правосуддю", – кажуть у American Oversight.

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      Марі Йованович відкликали з Києва у травні 2019 року – на два місяці раніше запланованого терміну. На слуханнях у Палаті представників вона повідомила, що президент США Дональд Трамп особисто вимагав від Держдепу її звільнення та "розгорнув кампанію" проти неї. Сам Трамп каже, що від Йованович не варто чекати чогось хорошого.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Імпічмент Трампа Майк Помпео
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