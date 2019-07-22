23:49
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Блог Медіа

      Взгляд из России: зацикленность на Украине – сигнал о российском неблагополучии

      2040
      Между Украиной и Россией – 13 000 погибших украинцев
      Между Украиной и Россией – 13 000 погибших украинцев / УНІАН

      Опять у россиян есть повод поговорить про Украину – украинцы избрали свою Верховную Раду. Впрочем, вот уже несколько лет Россия дышит "украинским нарративом".

      Переболеть Украиной нам не удалось. Эта болезнь превратилась в системный синдром: Украину нужно или возвратить или отомстить ей. А лучше – то и другое! Сегодня, однако, может возникнуть впечатление, что у России появилась возможность отыграться за все унижения, которые доставил нам удравший "младший брат".

      Важно: Россия должна вернуть украинских моряков не в порядке обмена, – Зеленский

      Европа от Украины устала – своих проблем по горло. Украинцы устали от войны. Президент Зеленский хочет примирения. А его неопытность открывает перспективу его одурачить. Украинские олигархи хотят "договорняков" с Россией: близкая им по духу и ремеслу страна. В Украине без помех действует пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с Медведчуком, который получил право использовать личный ресурс российского президента. Вот тот момент, когда можно накинуть шлею строптивой "окраине".

      Но в том-то и дело, что внешние впечатления могут быть обманчивы. А пауза не всегда означает откат назад, ибо пути назад просто нет.

      Да, Запад хочет выйти из конфронтации с Россией из-за Украины. Но не загоняя НАТО обратно в гараж. А напротив – укрепляя НАТО на подступах к России.

      Украинцы хотят мира, но не любой ценой. Опросы говорят, что 49% украинцев готовы к компромиссам по Донбассу, но без сдачи позиций. Так, 66% украинцев – против донбасских выборов на условиях сепаратистов; 61% – против амнистии тех, кто воевал против Украины; 58% – против создания силовых структур из местных кадров. Особые отношения сепаратистских республик с Россией считают неприемлемыми 53 % украинцев. Только 12% украинцев поддерживают автономию сепаратистских "республик".

      Короче, большинство украинцев против российской идеи мира с Украиной! И как Киев сможет пойти против большинства? Да украинцы сметут любого президента, если он попытается принять российскую игру.

      Заметим, что все партии (кроме пророссийской "Оппозиционной платформы"), которые войдут в новую Раду, выступают под реформаторскими и европейскими знаменами. Даже 42% электората пророссийской оппозиции готовы к лишениям во имя реформ!

      Так, что вряд ли есть основания говорить о победе России, которая участвовала в украинских выборах под вывеской "Оппозиционной платформы". Особенно если учесть затраченные ресурсы, включая Владимира Путина и Оливера Стоуна.

      Пророссийская фракция получит свой загончик в украинском парламенте. Но что она сможет сделать? Разве что консолидировать антироссийский фронт и мешать президенту Зеленскому занимать примиренческую по отношению к Москве позицию (ведь не захочет же он бегать в порученцах у Медведчука!).

      Между тем, зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что "Украина" личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем:

      – о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить;
      – о неспособности власти сформулировать новую национальную идентичность;
      – о попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний;
      – о формировании слоя стервятников, которые паразитируют за счет "украинского нарратива".

      Но самое главное то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную "idee fixe" России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину. Украина для России – это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем.

      Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как вернуть Украину, если между нами 13 000 погибших украинцев? Даже если нас не волнуют погибшие граждане России (помните псковских десантников?).

      Пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончит со своими комплексами, только если мы избавимся от одержимости Украиной. Нам давно пора возвратиться к нашим делам.

      Автор: Лилия Шевцова, политолог

      Читайте также: Суд оставил Вышинского под стражей

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні
      43014
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Публікації
      Джерело: Эхо Москвы
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 438
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2233
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2001
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      355
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук